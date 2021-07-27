Отечественные пловцы взяли золото и серебро на одной дистанции ОИ впервые с 1980 года

Российские пловцы взяли два первых места на Олимпийских играх на одной дистанции спустя 41 год. Евгений Рылов выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине. Его соотечественник Климент Колесников стал обладателем серебряной награды.

В предыдущий раз отечественные пловцы брали два первых места на одной дистанции на Олимпиаде 1980 года в Москве. Тогда на 200-метровке вольным стилем первым был Сергей Копляков, а вторым — Андрей Крылов. На 400-метровке вольным стилем советские пловцы заняли весь пьедестал почета: первый — Владимир Сальников, второй — Андрей Крылов, третий — Ивар Стуколкин. На 1500 метров вольным стилем советские пловцы заняли два первых места: золото — Владимир Сальников, серебро — Александр Чаев. На 400 метров (комплекс) первым был Александр Сидоренко, вторым — Сергей Фесенко.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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