Пловчиха Саламатина стала 12-й в полуфинале на 200 метров вольным стилем

Российская пловчиха Валерия Саламатина заняла 12-е место в полуфинальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, россиянка не смогла выйти в финал.

Лучший результат на полуфинальной стадии показала австралийка Ариарне Титмус — 1.54,82. На втором месте Шивен Хоги из Гонконга — 1.55,16, на третьем – Кэти Ледеки (США, 1.55,34).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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