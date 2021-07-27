Россиянин Ларин вышел в 1/4 финала ОИ-2020, победив «масляного» тхэквондиста из Тонга

Российский спортсмен Владислав Ларин в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг победил представителя Тонга Питу Тофатофуа со счётом 24:3.

Мировую известность Тофатофуа приобрёл на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В первый день Игр в Бразилии он эффектно прошёл по стадиону с флагом в национальном костюме — с голым торсом и густо намазанный кокосовым маслом, чем поразил зрителей.

Ранее в четвертьфинал турнира вышли хорват Иван Шапина, китаец Хуньи Сунь и словенец Иван Трайкович.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.