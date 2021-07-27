Российские шпажистки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады-2020 в командном турнире

Российские шпажистки Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева и Юлия Личагина проиграли итальянкам в четвертьфинале командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) со счётом 31:33.

В противостоянии за 5-8-е места сборная России встретится с Польшей.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.