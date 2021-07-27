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«Феноменально!» Яркая реакция Губерниева на триумф российских пловцов

«Феноменально!» Яркая реакция Губерниева на триумф российских пловцов
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире эмоционально отреагировал на первое и второе места российских пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова на Олимпийских играх.

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине (51,98). Его соотечественник Климент Колесников стал обладателем серебряной награды (52,00). Бронза досталась американцу Райану Мёрфи (52,19).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Новости. Олимпиада 2020
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