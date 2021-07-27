Российская лучница Осипова вышла в 1/16 олимпийского турнира

Россиянка Елена Осипова победила Сиакеру Машаих из Малайзии в 1/32 финала одиночного женского турнира по стрельбе из лука на Олимпиаде-2020 в Токио.

Осипова победила в пяти сетах со счётом 6:4. Встреча 1/16 финала между Осиповой и немкой Мишель Кроппен также состоится сегодня, 27 июля.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.