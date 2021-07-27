«Российское доминирование» с флагами ОКР и США стало фото дня в японском издании

Фотография, сделанная после мужского олимпийского финала в плавании на дистанции 100 м на спине, стала изображением дня в японском издании Japan Today. В подписи к фото отмечается: «Российское доминирование».
На фото изображены флаги Олимпийского комитета России (ОКР), под которым российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио, и США. Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 100 м на спине, его соотечественник Климент Колесников стал обладателем серебряной награды. Бронза досталась американцу Райану Мёрфи.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98.
2. Климент Колесников (Россия) — 52,00.
3. Райан Мёрфи (США) — 52,19.
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