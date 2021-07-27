Российский дзюдоист Алан Хубецов проиграл в четвертьфинале ОИ-2020

Российский дзюдоист Алан Хубецов, выступающий в весовой категории до 81 кг, в 1/4 финала олимпийского турнира проиграл бельгийцу Маттиасу Кассе со счётом 0:10. Ранее он победил Владимира Золоева из Киргизии, а затем оказался сильнее канадца Антуана Валуа-Фортье.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.