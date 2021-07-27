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«Плохо ли, что я болею за русских?» Американцы — о женском многоборье в гимнастике на ОИ

«Плохо ли, что я болею за русских?» Американцы — о женском многоборье в гимнастике на ОИ
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В американском издании The Wall Street Journal вышел материал, посвящённый квалификации в женском командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Командную квалификацию в женском турнире неожиданно выиграла сборная России, основу которой составляют юные дебютантки. Американская команда, несмотря на усилия четырёхкратной чемпионки ОИ Симоны Байлз, уступила россиянкам более одного балла (170,562 против 171,629).

Ниже приводятся комментарии американских читателей к статье, перевод которых выложен на «ИноСМИ».

«Не паникуйте. Мы по-прежнему фавориты в синхронном стоянии на одном колене».

«На самом деле не люблю Байлз после того, как она начала свою политическую трёпку. Плохо ли, что я болею за русских?»

«Как показал нам Трамп, болеть за русских — это абсолютно нормально!»

«Анализ: российские спортсмены упорно тренируются для участия во всех соревнованиях, в то время как американские спортсмены заняты телеинтервью и подписанием контрактов на миллионы долларов, чтобы появиться на коробке хлопьев».

Но был и такой комментарий.

«Русских вообще не должно быть там».

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