«Ситуация невыносима». Федерация фехтования России обратилась в МОК из-за допинг-тестов

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) была направлена просьба наладить процедуру допинг-тестирования и логистику на олимпийском турнире.
Ранее физиотерапевт национальной команды Александр Буров сообщил, что саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования и доставки в олимпийскую деревню, а рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова смогли лечь спать после олимпийского турнира в 3 часа ночи.
«После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в Международный олимпийский комитет, будет какой-то ответ.
Соревнования ещё идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них ещё выступать в командных соревнованиях. Причём касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», — цитирует Мамедова «Р-Спорт».
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- 27 июля 2021
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