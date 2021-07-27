Софья Великая из-за допинг-теста не спала почти сутки в день финала с Поздняковой на ОИ

Российская саблистка Софья Великая из-за допинг-теста не спала почти сутки в день финала с Софией Поздняковой на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом рассказал физиотерапевт российской команды Александр Буров.

Великая потерпела поражение со счётом 11:15.

«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьёзные физические нагрузки — всё с потом выходит, а увеличить плотность за счёт бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи.

В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трём ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась. Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоёванной медали был омрачён крайне неприятной процедурой допинг-теста», — цитирует Бурова «Р-Спорт».

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