Россиянка Миназова не сумела пройти в финал турнира по гребному слалому на ОИ-2020 в Токио

Россиянка Алсу Миназова завершила выступление по гребному слалому на Олимпийских играх — 2020 в Токио на стадии полуфинала. Миназова показала результат 120,66 и заняла 17-е место.

В финал выходят 10 лучших спортсменок. Лучший результат — у австралийки Джессики Фокс.

Финал соревнований по гребному слалому пройдёт сегодня, 27 июля, в 10:15 мск.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.