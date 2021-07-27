Нагорный и Далалоян опубликовали посты, посвящённые золоту в командном многоборье на ОИ

Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян опубликовали посты в социальной сети «Инстаграм», посвящённые исторической победе в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«В детстве я шутил, что стану олимпийским чемпионом, в юности я начал мечтать об этом, в 2018 году это стало целью, на кон которой я поставил жизнь. Спасибо всем», — написал Нагорный в своём «инстаграме».

«Спасибо огромное всем, кто переживал, болел и поддерживал нас! Это невероятно, и осознание всего происходящего до сих пор не пришло! Мы это сделали! Ура!» — написал Далалоян в своём «инстаграме».

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Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.