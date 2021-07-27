Нагорный и Далалоян опубликовали посты, посвящённые золоту в командном многоборье на ОИ

Российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян опубликовали посты в социальной сети «Инстаграм», посвящённые исторической победе в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
«В детстве я шутил, что стану олимпийским чемпионом, в юности я начал мечтать об этом, в 2018 году это стало целью, на кон которой я поставил жизнь. Спасибо всем», — написал Нагорный в своём «инстаграме».
«Спасибо огромное всем, кто переживал, болел и поддерживал нас! Это невероятно, и осознание всего происходящего до сих пор не пришло! Мы это сделали! Ура!» — написал Далалоян в своём «инстаграме».
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.
- 27 июля 2021
-
11:33
-
11:33
-
11:32
-
11:27
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:08
-
11:05
-
11:03
-
10:58
-
10:56
-
10:53
-
10:46
-
10:43
-
10:43
-
10:38
-
10:34
-
10:31
-
10:25
-
10:21
-
10:17
-
10:15
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
10:01
-
09:57
-
09:55
-
09:54
-
09:44
-
09:40
-
09:34
-
09:34
-
09:32