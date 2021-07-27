Трефилов — российским гандболисткам: приподнять штаны, юбки — и вперёд по бездорожью!

Первый вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской национальной команды Евгений Трефилов прокомментировал разгромное поражение россиянок (24:36) от национальной команды Швеции во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2020.

«Надо начинать работать. Это самое главное. Не ходить и рассказывать, а спуститься вниз с пьедестала, приподнять штаны, юбки — и вперёд по бездорожью! Другого способа нет. Игрок должен выполнять указания тренера. Дисциплина и ещё раз дисциплина. Так было всю жизнь. А у нас — одна пропустила, другая пропустила. Сами гандболистки должны следить за этим.

Нужен лидер на поляне. Как пел Высоцкий: «Нам вождя недоставало». Так здесь вождя нет. Одна думает, что Вяхирева сыграет, другая — что Сень сыграет, следующая ещё что-то думает.

Спорт не любит, когда, как это сказать помягче… Если говорить, как есть, это будет плохо выглядеть. Моё впечатление, что команда разбаловалась. Нет командной игры — каждый сам за себя. Но самое страшное другое: должны скрипеть зубы, должна эмаль крошиться, а они ходят по площадке и ждут, когда им дадут передачу. Это для меня новость. Я тоже причастен к этому», — цитирует Трефилова «Р-Спорт».

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