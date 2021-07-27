Лебедев: победы на ОИ надо принимать спокойно. Перестаньте кричать: «Золото, с ума сойти!»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев поделился мнением о реакции россиян на победы соотечественников на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Большая победа для пловцов? Большая победа — это первое место в общекомандном зачёте по итогам Олимпиады. Да, у нас произошли определённые моменты, которых никто не ждал: выиграла девочка в 10-метровой стрельбе, выиграли наши ребята в спортивной гимнастике. Советский Союз приучил нас к тому, что это нормальная ситуация, когда сборная такой великой страны одерживает победы. Это сейчас мы за каждую золотую медаль цепляемся, радуемся. А раньше это воспринималось спокойно. Сейчас я считаю, что мы должны спокойно воспринимать победы, так должно быть.
Мы — великая спортивная держава, наши спортсмены всю жизнь стояли на пьедестале почёта. Перестань кричать: «Ой, золото выиграл, с ума сойти»! Он к этому золоту готовился половину своей жизни. Почему мы так не радуемся двум медалям саблисток? Потому что для нас это нормально, понимаем, что им нет равных на сегодняшний день в этом виде спорта. Я не видел вчера эйфории по этому поводу. Пловцы — молодцы, что выиграли, но это нормальный ход для великой спортивной державы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 27 июля 2021
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