Депутат Лебедев раскритиковал организацию Олимпиады-2020 в Токио

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев раскритиковал организацию летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. При этом, по его словам, нельзя говорить о предвзятом отношении к сборной России.

«Только ли с нами это происходит — мы с вами вряд ли можем знать. Бороться с таким можно только юридическими способами, направляя жалобы, обращаясь в МОК, оргкомитет ОИ в Токио.

Я не думаю, что это предвзятое отношение к нашей сборной. Основная причина кроется в недостаточном уровне организованности этих игр от Японии. В условиях пандемии невозможно было организовать Олимпийские игры на высоком уровне. Пандемия накладывает серьёзные ограничения и в передвижении, и в размещении. Слабая организация в период пандемии должна была заставить подумать МОК о целесообразности проведения ОИ сейчас. Мир не готов к большим спортивным соревнованиям, потому что борется с эпидемией», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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