Дмитрий Губерниев: Колесников сказал, когда плыли, у них орало что-то в голове. Это был я
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал завоевание российскими пловцами золота и серебра на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде в Токио. Олимпийским чемпионом стал Евгений Рылов. Серебро — у Климента Колесникова.
«Тайфун — это я. Сказал Колесников, что, когда плыли, у них орало что-то в голове. Это был я.
Но мы недобрали медалей в плавании, например, Малютин. Был бы в форме, приплыл бы третьим на 200. Потом эстафета 4×100, были бы в форме, призёрами бы были. Ефимова и Чикунова могли за медали бороться. Спрос всегда с великих, после трёх дней мы недобираем медалей. 4-5 медалей могли бы взять», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
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