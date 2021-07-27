Владимир Путин обратился к Евгению Рылову, который завоевал золото на ОИ-2020

Президент России Владимир Путин обратился к российскому пловцу Евгению Рылову, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золото на дистанции 100 м на спине.

«Уважаемый Евгений Михайлович!

Поздравляю Вас с золотом Игр XXXII Олимпиады в Токио.

Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли Вам опередить серьёзных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта.

Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

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