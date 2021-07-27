Британская байдарочница разрыдалась после получения 56 секунд штрафа в финале ОИ-2020

Британская спортсменка Кимберли Вудс, выступающая в гребном слаломе, разрыдалась после получения штрафа в финальном заезде Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает Daily Express.
Вудс, получившая 56 секунд штрафа, заняла в финале 10-е, последнее место. Её результат — 177,09 секунды (с учётом штрафа), время победительницы — 105,50 секунды.
«Она отличная спортсменка, но первый штраф подкосил её. После этого она просто изо всех сил пыталась не утратить самообладания», — прокомментировала выступление Вудс бронзовый призёр ОИ-2004 Хелен Ривз.
Золото Олимпийских игр в Токио в гребном слаломе завоевала немка Рикарда Функ. Серебряным призёром стала испанка Маялен Чурро. Бронза досталась австралийке Джессике Фокс.
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