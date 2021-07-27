Японский дзюдоист Таканори Нагасе выиграл золото ОИ-2020 в категории до 81 кг
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Японский дзюдоист Таканори Нагасе выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 81 кг. В финале он победил представителя Монголии Саида Моллаеи.
Обладателями бронзы стали Шамиль Борчашвили (Австрия) и Маттиас Кассе (Бельгия).
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Олимпиада 2020. Дзюдо
Мужчины. До 81 кг. Финал
27 июля 2021, вторник. 13:05 МСК
Окончено
1
Таканори Нагасе
Япония
2
Саид Моллаеи
Монголия
3
Шамиль Борчашвили
Австрия
3
Маттиас Кассе
Бельгия
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