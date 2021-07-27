Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт Олимпиады

Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт Олимпиады
Комментарии

Владислав Ларин сегодня вышел в финал в весовой категории свыше 80 кг, обеспечив себе медаль, что позволило сборной России по тхэквондо стать досрочным чемпионом в медальном зачёте на Олимпиаде-2020 в Токио. Это достижение покорилось российским тхэквондистам впервые.

В активе россиян одна золотая медаль, одна серебряная и одна бронзовая. Олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов в весовой категории до 80 килограммов, серебряным призёром — Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым — Михаил Артамонов (до 58 кг).

По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана. Всего на Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов медалей — по четыре в мужских и женских весовых категориях.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Новость по теме
Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021