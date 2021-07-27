Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт Олимпиады

Владислав Ларин сегодня вышел в финал в весовой категории свыше 80 кг, обеспечив себе медаль, что позволило сборной России по тхэквондо стать досрочным чемпионом в медальном зачёте на Олимпиаде-2020 в Токио. Это достижение покорилось российским тхэквондистам впервые.
В активе россиян одна золотая медаль, одна серебряная и одна бронзовая. Олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов в весовой категории до 80 килограммов, серебряным призёром — Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым — Михаил Артамонов (до 58 кг).
По одной победе у сборных Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана. Всего на Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов медалей — по четыре в мужских и женских весовых категориях.
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- 27 июля 2021
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