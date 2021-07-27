Бывший тренер Ефимовой: это на самом деле худшее выступление Юлии в карьере

Ирина Вятчанина, бывший тренер российской пловчихи Юлии Ефимовой, прокомментировала неудачное выступление спортсменки на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио. Ефимова осталась без медали, заняв лишь пятое место.

«Юля заявила, что это её худшее выступление в карьере. Я рада, что она так оценила свой заплыв. Это на самом деле худшее выступление.

Я бы сказала, что это худшая подготовка. Она, конечно, расстроила всех фанатов, которые верили, что она идёт на эту Олимпиаду бороться за медаль.

Вот как боролись Рылов и Колесников? Ефимова этого не сделала. Она должна была удержать форму после этапа «Маре Нострум». Зажать себя в кулак, собрать всю волю, потому что она об этом очень долго мечтала. Хотела бороться за медаль, а не просто попасть в финал.

Ефимова тяжело выступала на чемпионате России. Она и в сотне висела на волоске. О чём мы говорим? Такая опытная спортсменка ехала на отбор не для того, чтобы просто выполнить норматив. Она должна была ехать за Россию, чтобы выступать и показывать достойный результат. И, показывая такое на сотне Олимпиады, какие могут разговоры? Юля, ты взрослая опытнейшая спортсменка. И на каждом старте, тем более таком официальном, ты должна показывать себя во всей красе», — приводит слова Вятчаниной Legalbet.

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