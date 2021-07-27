Россиянка Чимрова вышла в полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем на ОИ-2020

Российская пловчиха Светлана Чимрова прошла в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем. Она показала шестой результат в квалификационных заплывах, уступив китаянке Чжан Юйфэй, возглавившей таблицу, 1,34 секунды.

Полуфинальные заплывы состоятся ранним утром мск завтра, 28 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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