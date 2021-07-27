Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4х200 м вольным стилем на ОИ-2020

Российские пловцы Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев, составившие эстафетную команду на дистанции 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио, вышли в финал соревнований. Россияне пробились в финал с четвёртым результатом, уступив сборной Великобритании немногим менее двух секунд.

Решающий заплыв состоится завтра, 28 июля. Помимо России и Великобритании, в нём примут участие США, Германия, Австралия, Италия, Швейцария и Бразилия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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