Симона Байлз получила травму и завершила участие в командном многоборье на Олимпиаде-2020

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз покинула гимнастический зал из-за травмы ноги. Она больше не сможет выступить в сегодняшних соревнованиях, сообщает официальный «твиттер» Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Сегодня, 27 июля, проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин. После двух снарядов на первом месте идёт сборная России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.