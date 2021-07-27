Симона Байлз снялась с командного многоборья на ОИ-2020 из-за психологических проблем

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем. Американка покидала гимнастический зал из-за травмы ноги, но повреждение, судя по всему, оказалось небольшим. Для именитой спортсменки неудачное выступление стало ударом, и она едва сдерживала слёзы. Об этом сообщает журналистка Моника Альба в своём «твиттере», ссылаясь на слова тренера команды, сказанные в эфире NBC.

Напомним, сегодня, 27 июля, проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин. После двух снарядов на первом месте идёт сборная России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.