Российские гимнастки лидируют в командном многоборье перед последним упражнением на ОИ

Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует перед выступлением на заключительном снаряде в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

Несмотря на провальное выступление на бревне, россиянки сохранили лидерство. Результат нашей команды — 128.030 балла. У идущих на втором месте американок — 127.230 балла.

Заключительное выступление для сборной России и сборной США пройдёт в вольных упражнениях.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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