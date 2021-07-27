Россия впервые в истории выиграла женское командное многоборье в гимнастике на ОИ

Российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье в гимнастике на Олимпийских играх. Золото ОИ-2020 в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье в гимнастике на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.