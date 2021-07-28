Гребцы Кондратьев и Потапкин выиграли финал В на Олимпиаде в Токио

Российские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин выиграли финал B на соревнованиях парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они показали результат 6:13.73.

Второе место заняли представители Новой Зеландии Джек Лопас и Кристофер Харрис (6:15.51). Замкнули тройку дуэт из Румынии Йоан Прундяну и Марьян-Флорьян Енаке (6:16.86).

Таким образом, россияне заняли итоговое седьмое место на Олимпиаде.

В женском заплыве россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли шестое место в финале B и итоговое 12-е место на турнире.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.