Австралия завоевала золото в четвёрках по гребле на ОИ-2020

В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд в соревнованиях по академической гребле в четвёрках на Олимпийских играх – 2020, в котором золотые медали завоевали австралийцы, показав время 5:42.76.

Вторыми стали спортсмены из Румынии (5:43.13), а замкнули тройку сильнейших – итальянцы (5:43.60). Вне призов остались гребцы Великобритании, США и Нидерландов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.