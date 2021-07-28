Российский дзюдоист Игольников вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2020

В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования 1/16 финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг, где Россию представлял Михаил Игольников, которому удалось сломить сопротивление Селтуса Доссу Йово из Бенина – 1:0.

Уже сегодня, 28 июля, состоятся поединки стадии 1/8 финала. Соперник Игольникова пока неизвестен.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.



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