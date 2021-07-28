Россиянка Таймазова одолела соперницу из Испании и вышла в 1/8 финала ОИ-2020 по дзюдо

В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования 1/16 финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг, где Россию в поединке с испанкой Марией Бернабеу представляла Мадина Таймазова. Встреча завершилась победой Таймазовой, благодаря чему ей удалось выйти в 1/8 финала турнира.

На следующей стадии турнира Таймазова встретится с бразильянкой Марией Портельей. Поединок состоится уже сегодня, 28 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся