Российская женская двойка не смогла выйти в финал по гребле на Олимпийских играх – 2020

В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 по академической гребле у женщин в лёгком весе в парной двойке.

Россиянки Анастасия Лебедева и Мария Боталова продемонстрировали четвёртый результат в своём заезде и седьмое по итогам двух полуфиналов. Их время — 6.45,23.

Лучшие по итогам двух заездов спортсмены из Италии (6:41.36), за ними гребцы из США (6:41.54), а замкнули тройку британки (6:41.99).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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