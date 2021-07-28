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Степанова и Орябинская вышли в финал ОИ-2020 в женской двойке по гребле

Степанова и Орябинская вышли в финал ОИ-2020 в женской двойке по гребле
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В Одайбе (Япония) на стадионе «Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды Олимпийских игр – 2020 по академической гребле у женщин в лёгком весе в парной двойке.

Россиянки Степанова и Орябинская продемонстрировали второй результат в своём заезде и пятый по итогам двух полуфиналов. Их время — 6:50.24.

Лучшие по итогам двух заездов спортсмены из Новой Зеландии (6:47.41), за ними гребцы из Греции (6:48.70), а замкнули тройку британки (6:49.39).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Двойка. Полуфиналы A/B
28 июля 2021, среда. 06:20 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
6:47.41
2
Греция
6:48.70
3
Великобритания
6:49.39
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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