Россиянин Павел Эйгель досрочно вышел в полуфинал в гребном слаломе на байдарке на ОИ-2020

Россиянин Павел Эйгель досрочно вышел в финал Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на байдарке-одиночке. Соревнования ещё продолжаются, но Эйгель в квалификационных заездах уже показал результат, которого заведомо хватит для выхода в полуфинал: 1.32,82, в том числе две секунды штрафа. Лучший результат на момент публикации новости удерживает итальянец Джованни ди Дженнаро: 1.30,65, в том числе две секунды штрафа.
Полуфиналы и финал состоятся послезавтра, 30 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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- 28 июля 2021
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