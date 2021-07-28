Словенский велогонщик Роглич выиграл золото в «разделке» на Олимпиаде-2020, Власов — 20-й

Словенец Примож Роглич завоевал золото Олимпийских игр в Токио в велогонке с раздельным стартом. Серебряным призёром стал представитель Нидерландов Том Дюмулин. Бронза досталась австралийцу Роану Деннису.
Россиянин Александр Власов продемонстрировал 20-й результат.
Велоспорт. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Гонка с раздельным стартом
1. Примож Роглич (Словения) — 55.04,19.
2. Том Дюмулин (Нидерланды) — +1.01,39.
3. Роан Деннис (Австралия) — +1.03,90.
...20. Александр Власов (Россия) — +3.51,21.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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- 28 июля 2021
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