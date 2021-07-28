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Японская дзюдоистка Тидзуру Араи выиграла золото Олимпиады-2020 в категории до 70 кг

Японская дзюдоистка Тидзуру Араи выиграла золото Олимпиады-2020
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Японская дзюдоистка Тидзуру Араи выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке она победила представительницу Австрии Михаэлу Поллерес.

Обладателями бронзы стали россиянка Мадина Таймазова и Санне ван Дейке из Нидерландов.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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