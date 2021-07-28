Лайшев: нашу дзюдоистку на ОИ придушили судьи! Это тенденция против России, как санкции

Генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российской дзюдоистки Мадины Таймазовой на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее Таймазова, завоевавшая бронзу, пожаловалась, что в полуфинале судьи не заметили запрещённый приём в исполнении японки.

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«Против нашей сборной команды уже давно идёт тенденция, чтобы нас придушить. Это как санкции. И то, что Мадину Таймазову придушили судьи в полуфинале Олимпиады, — правда в этом есть! Мы должны это воспринимать, что ну произошло вот так, и дальше это тоже будет продолжаться, что поделать», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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