Лайшев: нашу дзюдоистку на ОИ придушили судьи! Это тенденция против России, как санкции
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Генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российской дзюдоистки Мадины Таймазовой на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее Таймазова, завоевавшая бронзу, пожаловалась, что в полуфинале судьи не заметили запрещённый приём в исполнении японки.
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«Против нашей сборной команды уже давно идёт тенденция, чтобы нас придушить. Это как санкции. И то, что Мадину Таймазову придушили судьи в полуфинале Олимпиады, — правда в этом есть! Мы должны это воспринимать, что ну произошло вот так, и дальше это тоже будет продолжаться, что поделать», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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