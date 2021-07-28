Родионенко — о бронзе гимнаста Нагорного в многоборье: сдерживали ребят по оценкам

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила выступление Никиты Нагорного и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Нагорный завоевал бронзу, уступив 0,434 балла победителю, японцу Даики Хасимото. Серебряному призёру Жотэн Сяо из Китая Никита проиграл 0,034 балла. Далалоян занял шестое место. Ранее в командном многоборье российские гимнасты впервые за четверть века завоевали золотые медали, победив Японию и Китай.
«Трудно сказать, как оценивать. Ребята, конечно, выложились в командной борьбе, чувствовалось, что им не хватает немного. Ну и, как нам показалось, ребят сдерживали по оценкам. Японцы, видимо, хотели выиграть в команде. Не получилось. Выиграли здесь. Думаю, ребят хватит на отдельные снаряды, они отдохнут немного, всё придёт», — приводит слова Родионенко РИА «Новости».
Медали на отдельных снарядах будут разыграны 1-3 августа.
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- 28 июля 2021
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