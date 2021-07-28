Титов: ошибки Нагорного и Далалояна в вольных упражнениях сыграли решающую роль

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов подвёл итоги выступления Никиты Нагорного и Артура Далалояна в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Нагорный завоевал бронзу, уступив 0,434 балла победителю, японцу Даики Хасимото. Серебряному призёру Жотэн Сяо из Китая Никита проиграл 0,034 балла. Далалоян занял шестое место. Ранее в командном многоборье российские гимнасты впервые за четверть века завоевали золотые медали, обыграв Японию и Китай.

«Хороший результат, хотя и немного грустный, две ошибки допустили наши гимнасты в вольных упражнениях, эти ошибки и сыграли тяжёлую, решающую роль. Нагорный — молодец, он собрался, очень много сделал для того, чтобы всё получилось, но, к сожалению, этого не хватило. Далалоян тоже молодец, сделал очень хороший результат. Я считаю, что такой результат сейчас по нему, примерно такие ожидания и были.

Не думаю, что они перегорели после командных соревнований, всё-таки они готовятся к олимпийскому турниру, понимают, какой он. Что он длительный, требует выдержки, усилий, это как раз не новая часть для них. К сожалению, нельзя ни на минуту расслабляться во время турнира, иначе потом не наверстаешь. Сегодня такой пример и был — в начале расслабились, допустили ошибки — и вот результат, а соперники ни одной ошибки не допустили практически", — приводит слова Титова ТАСС.

Медали на отдельных снарядах будут разыграны 1-3 августа.