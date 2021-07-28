Российские волейболисты обыграли Бразилию на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу в групповом турнире на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Российские волейболисты уверенно обыграли сборную Бразилии со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20). Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Волков, принесший команде 19 очков. 15 очков набрал Максим Михайлов, 10 — Иван Яковлев. Волков и Яковлев поставили по четыре результативных блока. Ни один из игроков сборной Бразилии не смог набрать и десяти очков.
Ранее россияне оказались сильнее соперников из Аргентины (3:1) и США (3:1). В следующих матчах подопечные Туомаса Саммелвуо встретятся с командами Франции и Туниса.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная Бразилии завоевала золото. Россияне проиграли хозяевам Игр-2016 в полуфинале.
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- 28 июля 2021
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