Далалоян: хочется уже сходить и съесть кусок пиццы в столовой. Я её все эти дни ждал!

Российский гимнаст Артур Далалоян признался, что за время выступлений на Олимпийских играх — 2020 в Токио у него накопилась усталость, и он поскорее хочет вернуться домой.
«Я неплохо поработал и справился. И не могу сказать, что я недоволен результатом — прошёлся ровненько. Конечно, видно, что не хватает подготовки, потому что готовил только четыре снаряда из шести.
Главное было — пройти ровно и не показывать никому, насколько мне трудно и тяжело это даётся. Особенно тяжело мне сегодня далось многоборье. Я просто не мог заставить себя заниматься в разминочном зале. Ходить три дня в многоборье без подготовки — это нелёгкая задача. Надеюсь, что на этом всё, и я пойду и съем кусок пиццы в столовой. Я её все эти дни ждал! Не мог себе позволить съесть лишнего, потому что это приводит к лишним 2-3 килограммам, которые на снаряде могут раздавить тебя всмятку.
Хочется позвонить домой: жене, детям, родным. А лучше полететь. Но это случится ещё не скоро. Руководству команды сказали, что нас будут встречать в аэропорту, поэтому мы обязаны прилететь всей командой вместе. К тому же я второй запасной на кольцах, что не позволяет мне уехать домой до финала», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».
- 28 июля 2021
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