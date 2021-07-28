Китайский гимнаст Жотэн Сяо — о серебре ОИ-2020: я показал свой уровень

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио в индивидуальном многоборье китайский гимнаст Жотэн Сяо подвёл итоги соревнований.
Победу одержал японец Даики Хасимото. В борьбе серебро китаец на 0,034 балла опередил россиянина Никиту Нагорного.
«Мне бы хотелось поздравить Даики Хасимото с золотой медалью. Он очень молодой парень. Очень рад за всех вас, ребята. И очень доволен своим собственным выступлением. Думаю, я показал свой уровень.
Это были мои первые Олимпийские игры. Я пропустил Игры-2016 из-за травмы. Очень дорожу этим. Планировал приехать в Токио в прошлом году, но тогда ударила пандемия. Это была огромная катастрофа для всего человечества.
Мы все приложили максимум сил, чтобы выступить на Олимпийских играх, несмотря на пандемию. Я очень тронут. Это объединяет нас. Мы — вместе. Игры можно рассматривать как модель, которая дарит всем позитивный настрой. Кирпичик для строительства лучшего для всех мира», — сказал Жотэн Сяо на пресс-конференции.
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- 28 июля 2021
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