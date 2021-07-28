Никита Нагорный — о бронзе: чувствую, что мог сделать лучше, и сам виноват в этом

Олимпийкий чемпион в команде Никита Нагорный подвёл итоги своего выступления в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Нагорный завоевал бронзу, уступив 0,434 балла победителю, японцу Даики Хасимото. Серебряному призёру Жотэн Сяо из Китая Никита проиграл 0,034 балла.

«Я чувствую, что мог сделать лучше, и сам виноват в этом. Вы мне душу решили потравить? С судейством всё было нормально. Проще скинуть вину на кого-то, а вот признать – другое. Я признал. Вопросы есть?



Я получил хорошую оценку на перекладине, с учётом моего приземления она была вообще хорошая, но так вышло. Это жизненный урок, это не так просто. За остальное на себя не злюсь. Подготовка была хорошая, состояние тоже. Всё-таки есть разница в плане Олимпиады и других стартов. Выходя на Олимпиаду, ты пытаешься сделать лучше, чем можешь. Вольные я и пытался сделать лучше, а дальше всё было нормально. Везде валил доскоки. Работу нужно тут больше проводить, а не в зале.



Я изначально знал, что буду выходить и бороться за медаль. Хотелось за другую медаль, но, к сожалению, проиграл, в первую очередь, самому себе.



Я не обращал внимания на соперников, я следил в первую очередь за собой. У меня была заруба со своей головой. Неплохо, мне понравилось, на всю жизнь запомню. Я завёлся. Первые три снаряда спать хотел, а потом начал зарубаться и эти переключения, и война в голове, прям всем советую. С психологической точки зрения, это интересно.



Самое главное отдохнуть, не пойти в зал, вытерпеть и пролежать в номере и всё. Если мне не позвонит агент и не скажет снимать видео. Это шутка! Я болел за Хасимото в последнем подходе. Я знал, что у меня нет шансов его догнать. Я подошёл и сказал, что верю в него, и он может выиграть.



Гимнастика в Японии всегда была на высшем уровне. Возможно, их пример и вывел нас на новый уровень. Для нас они всегда были авторитетами. Когда у них выходит молодой парень – это важно для них. Повторюсь, я болел за него.

Я расстроился, что у Байлз так получилось. Желаю ей быстрее разобраться со своими проблемами. Надеюсь, что мы ещё увидим её на арене Олимпиады, но для нашей сборной это был хороший шанс, которым мы воспользовались. Мне понравился её комментарий, что она потеряла удовольствие, праздник, может, зрители как-то повлияли. Всё равно желаю ей быстрее справиться со всем.



Кстати, вот когда Чайковский играл, понятное дело, что у нас своё понимание и представление санкций. А сегодня, когда играл гимн Японии и солдаты стояли, отдавали честь – прочувствовал атмосферу, приятно было», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата»