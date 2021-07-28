Сборная Израиля выяснила, сколько человек нужно, чтобы сломать антисекс-кровать на ОИ-2020

Спортсмены сборной Израиля провели необычный эксперимент с картонной кроватью в олимпийской деревне Токио. Перед Олимпийскими играми – 2020 болельщики предположили, что, сделав кровати из переработанных материалов, организаторы решили заставить спортсменов отказаться от секса на время Игр.

В результате эксперимента, проведённого игрока сборной Израиля по бейсболу, стало понятно, что двух человек для поломки картонной кровати не хватит. И даже четырёх, и пяти, и семи… Лишь когда на кровати оказалась девять спортсменов-мужчин, которые одновременно подпрыгнули, она всё же не выдержала и сломалась. Даже в нескольких местах.

Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Они были перенесены на год из-за ситуации с распространением коронавируса в 2020 году.

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