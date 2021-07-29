Российская лучница Ксения Перова вышла в 1/8 финала на Олимпиаде-2020 в Токио

Российская лучница Ксения Перова вышла в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. На стадии 1/32 финала россиянка победила австралийку Элис Ингли со счётом 7:1, а в 1/16 финала — датчанку Майю Ягер — 7:3.

Ранее Перова вместе с Еленой Осиповой и Светланой Гомбоевой завоевала для сборной России серебряные медали в командном турнире.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.