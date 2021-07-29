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Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде

Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде
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Россиянин Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле. Россиянин занял третье место в заплыве, пройдя дистанцию за 6:44.56.

Победителем заплыва стал грен Нтоуском Стефанос (6:41.61). Второе место занял датчанин Нильсен Сверри (6:44.00).

Ранее Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B
29 июля 2021, четверг. 05:00 МСК
Окончено
1
Стефанос Нтускос
Греция
6:41.61
2
Кьетиль Борш
Норвегия
6:42.92
3
Сверри Сандберг Ниельсен
Дания
6:44.00
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Новости. Олимпиада 2020
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