Команда российских рапиристок вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Российские фехтовальщицы на рапире Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио 2020 года.

В четвертьфинале они победили команду из Египта (Яра Эльшаркави, Ноха Хани, Мариам Эльзохейри, Нура Мохамед) со счётом 45:21.

В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.