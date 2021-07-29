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Команда российских рапиристок вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Команда российских рапиристок вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
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Российские фехтовальщицы на рапире Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио 2020 года.

В четвертьфинале они победили команду из Египта (Яра Эльшаркави, Ноха Хани, Мариам Эльзохейри, Нура Мохамед) со счётом 45:21.

В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Фехтование
Женщины. Командная рапира. 1/4 финала
29 июля 2021, четверг. 04:50 МСК
Идёт
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Новости. Олимпиада 2020
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