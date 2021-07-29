Джастин Бибер опубликовал пост о Симоне Байлз

Популярный американский певец Джастин Бибер опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый четырёхкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Симоне Байлз. На Олимпиаде-2020 в Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем объявила о решении не участвовать в личном многоборье.

«Никто никогда не поймёт, с каким давлением ты сталкиваешься! Понимаю, что мы не знакомы, но я так горжусь твоим решением сняться. Это примерно так же просто, как понять, что такое приобрести весь мир, но потерять свою душу.

Иногда наше «нет» сильнее, чем наше «да». Когда то, что ты обычно любишь, начинает лишать тебя радости, важно сделать шаг назад, чтобы понять почему. Так горжусь тобой, Симона», — написал Бибер в своём «инстаграме».

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