Антон Чупков: спасибо всем, кто был со мной все эти годы!

Российский пловец Антон Чупков опубликовал пост в «Инстаграме», после того как занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх-2020 в Токио. Ранее Чупков заявил, что это, возможно, был один из последних его стартов на высоком международном уровне.

«Спасибо всем, кто был со мной все эти годы! И извиняюсь за сегодняшний результат, я отдал всего себя. Вперёд к лучшему!» — написал Чупков в своём «инстаграме».

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.