Антон Чупков: спасибо всем, кто был со мной все эти годы!

Российский пловец Антон Чупков опубликовал пост в «Инстаграме», после того как занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх-2020 в Токио. Ранее Чупков заявил, что это, возможно, был один из последних его стартов на высоком международном уровне.
«Спасибо всем, кто был со мной все эти годы! И извиняюсь за сегодняшний результат, я отдал всего себя. Вперёд к лучшему!» — написал Чупков в своём «инстаграме».
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 29 июля 2021
-
09:07
-
08:52
-
08:50
-
08:45
-
08:37
-
08:33
-
08:21
-
08:20
-
08:19
-
08:14
-
08:00
-
07:44
-
07:34
-
07:25
-
07:20
-
07:16
-
07:01
-
06:53
-
06:52
-
06:43
-
06:34
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
05:58
-
05:52
-
05:48
-
05:42
-
05:37
-
05:34
-
05:32
-
05:28
-
05:22
-
05:19